Boze Franse regering grijpt weer in om oliestaking te breken

De Franse regering is nu echt klaar met de aanhoudende stakingen bij brandstofdepots van olie- en gasconcern TotalEnergies. Vakbond CGT zet als enige de werkonderbrekingen nog door, nadat andere werknemersorganisaties eind vorige week al wel akkoord waren gegaan met een loonsverhoging van 7 procent en een bonus. De regering heeft werknemers de opdracht gegeven maandag op in ieder geval twee locaties van TotalEnergies hun werk te hervatten.

“De tijd van onderhandelen is voorbij”, zei minister van FinanciĆ«n Bruno Le Maire tegen tv-zender BFM TV. Hij noemde het voortzetten van de acties ondanks het akkoord “onwettig en onacceptabel”. De stakingen gaan hun vierde week in bij CGT, dat een minderheid van het personeel in de sector vertegenwoordigt. Volgens de vakbond zijn er maandag acties op zeker vijf locaties. De bond wil een loonsverhoging van 10 procent.

De stakingen hebben geleid tot brandstoftekorten bij een groot deel van de tankstations in het land. Ook de afgelopen dagen was de toelevering nog verstoord bij ongeveer een derde van de benzinepompen. Transportminister Clement Beaune zei dat de problemen tot volgende week kunnen aanhouden. Werknemers van branchegenoot ExxonMobil zijn wel weer aan het werk gegaan.