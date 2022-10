Britse pond stijgt in aanloop naar nieuwe begrotingsplannen

Het Britse pond is maandagochtend in waarde gestegen door een toegenomen vertrouwen onder investeerders. Dat is volgens kenners het gevolg van uitspraken van de kersverse Britse minister van Financiën Jeremy Hunt, die aangaf dat eerder aangekondigde belastingplannen van premier Liz Truss niet meer zeker zijn.

De waarde van de munt steeg met 0,9 procent tot 1,1273 dollar. Hunt probeerde dit weekend als het vertrouwen van de financiële markten te voeden. Zo gaf hij aan dat de bestedingsplannen van de Britse regering gedekt zijn door inkomsten. Hunt komt komt later maandag met een onderbouwing.

Truss en Hunts voorganger, Kwasi Kwarteng, wilden juist geld lenen om bestedingen en belastingverlagingen te bekostigen. Daardoor ontstond onrust op de financiële markten. Zo schoten de rentes op Britse staatsleningen omhoog en het pond ging hard omlaag ten opzichte van de dollar. De onrust die dat veroorzaakte zorgde er eerder al voor dat Truss en Kwarteng de belastingverlaging voor de rijkste Britten terugdraaiden. Vrijdag kondigde Truss ook aan dat de belasting voor bedrijven toch wordt verhoogd. Ondanks die ingrepen geeft haar regering nog altijd veel meer geld uit dan er binnenkomt.