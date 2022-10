China stelt bekendmaking economische groeicijfers uit

China maakt zijn nieuwe ramingen over de economische groei later dan gepland bekend. Het uitstel werd bekend daags voordat het land volgens de planning zijn economische prestaties over het derde kwartaal zou openbaren. Volgens kenners zou China over het afgelopen kwartaal de zwakste groeicijfers sinds 2020 publiceren, nu de economie van het land wordt geraakt door de vastgoedcrisis en coronabeperkingen.

Het Chinese statistiekbureau NBS zei dat de bekendmaking van de groeicijfers samen met een groot aantal andere economische gegevens zou worden “uitgesteld”. Een reden werd niet bekendgemaakt. Ook is niet bekend wanneer de cijfers dan zullen volgen.

Het uitstel gebeurt op het moment dat functionarissen van China’s regerende Communistische Partij in Beijing bijeen zijn voor hun twintigste congres. Daar zal naar verwachting de kandidatuur voor een nieuwe termijn voor president Xi Jinping worden bekrachtigd. Een hoge ambtenaar bij de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie zei maandag tegen verslaggevers dat “de economie in het derde kwartaal aanzienlijk is opgeveerd”. Vanuit “mondiaal perspectief” zijn de economische prestaties van China nog steeds “uitstekend”, zei hij.

Kenners denken in doorsnee dat de op een na grootste economie ter wereld moeite zal hebben om zijn groeidoelstelling van ongeveer 5,5 procent dit jaar te halen. Het Internationaal Monetair Fonds heeft zijn prognose voor de groei van het bruto binnenlands product verlaagd tot 3,2 procent. Dat zou China’s zwakste groei in vier decennia zijn, met uitzondering van 2020, toen de wereldeconomie werd getroffen door de opkomst van het coronavirus.

Vorige week stelde de douane de vrijgave van de handelscijfers voor september uit zonder een verklaring te geven. Het strenge coronabeleid zorgt voor problemen in China. Het land kampt ook met een ongekende crisis in zijn vastgoedsector. Van oudsher is dit een belangrijke groeimotor die samen met de bouw meer dan een kwart van het bbp vertegenwoordigt.

Na jaren van explosieve groei, gevoed door gemakkelijke toegang tot leningen, is Beijing in 2020 begonnen met het aanpakken van buitensporige schulden. In het hele land loopt de verkoop van onroerend goed terug. Daardoor hebben veel ontwikkelaars het moeilijk. Huizenkopers weigeren op hun beurt de hypotheek te betalen voor onafgemaakte huizen.