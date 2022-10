Chinese beurzen lager na congres Communistische Partij

De Chinese aandelenbeurzen gingen maandag omlaag. Beleggers verwerkten de uitlatingen van de Chinese president Xi Jinping tijdens het partijcongres van de Communistische Partij. De Chinese leider hield onder meer vast aan het zero-Covid-beleid van strenge lockdowns, die de groei van de op een na grootste economie ter wereld dit jaar flink onder druk hebben gezegd. Ook veroordeelde Xi de buitenlandse inmenging in Taiwan. China ziet Taiwan als een afvallige provincie en de laatste tijd zijn de militaire spanningen over Taiwan sterk toegenomen.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 1,1 procent. Vooral de grote Chinese techbedrijven stonden onder druk in navolging van de verliesbeurt van ruim 3 procent van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq op vrijdag. De zorgen dat de centrale banken met hun renteverhogingen een economische recessie zullen veroorzaken bleven boven de markten hangen. Hogere rentetarieven zijn met name ongunstig voor snelgroeiende techbedrijven. Het Chinese webwinkelconcern Alibaba, internet- en gamebedrijf Tencent en maaltijdbezorger Meituan zakten tot 2,7 procent.

In Tokio stond de Nikkei kort voor het sluiten van de markt 1,4 procent in de min. Toshiba daalde 1,7 procent. Volgens persbureau Bloomberg dreigt de overname van het Japanse industrieel- en technologisch concern vertraging op te lopen. Vorige week werd gemeld dat een consortium van bedrijven Toshiba wil kopen voor zo’n 19 miljard dollar. De kopers hebben volgens ingewijden echter moeite om de financiering van de overname veilig te stellen doordat banken voorzichtiger zijn geworden met het verstrekken van leningen vanwege de hogere leenkosten.

Investeerders hielden ook de aanhoudende daling van de Japanse yen in de gaten. De Japanse munt nadert het laagste niveau sinds 1990 ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dat komt doordat de Federal Reserve de rente in de Verenigde Staten naar verwachting stevig zal blijven verhogen, terwijl de Bank of Japan vasthoudt aan een negatieve rente om de economie te stimuleren. De Japanse centrale bank heeft eerder al ingegrepen op de valutamarkt om de val van de yen te stutten en handelaren verwachten dat ze dat opnieuw zal moeten doen.