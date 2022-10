Curaçao vreest miljoenen mis te lopen door schrappen vluchten KLM

Op Curaçao is met teleurstelling gereageerd op het besluit van de KLM om in de komende maanden de tweede dagelijkse vlucht naar Curaçao te schrappen. Minister van Economische Ontwikkeling op Curaçao, Ruisandro Cijntje, is bang dat het eiland hiermee ruim 20 miljoen euro aan inkomsten misloopt. Hij wil onderzoeken of het mogelijk is dat andere luchtvaartmaatschappijen vanaf Brussel op Curaçao gaan vliegen. Ook hoopt hij dat de Curaçaose minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas het onderwerp opneemt met Mark Rutte.

De zaak ligt gevoelig op Curaçao omdat het toerisme sinds kort weer op het niveau is van voor de coronapandemie. Dat is vooral te danken aan de grote stroom Nederlandse toeristen. Zo bezochten in september bijna 16.000 Nederlandse toeristen het eiland. Curaçao vreest nu vele duizenden bezoekers mis te lopen in de komende maanden.

Eind september kondigde KLM nog aan minstens tien keer per week op Curaçao te gaan vliegen, met twee vluchten per dag tijdens de kerstperiode. Op 14 oktober stelde KLM dit grotendeels terug te draaien naar één vlucht per dag. KLM neemt de maatregelen vanwege ‘verslechterde omstandigheden’. “De problemen op Schiphol houden aan. Passagiers kampen nog steeds met onzekerheid en de werkdruk in ons bedrijf blijft op veel plekken hoog”, zo stelt het bedrijf in een verklaring.