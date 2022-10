Damrak koerst af op terughoudend begin door recessievrees

De Amsterdamse AEX-index koerst maandag af op een terughoudend begin van de nieuwe week. De beurshandel blijft in het teken staan van de vrees dat de renteverhogingen door de centrale banken zullen leiden tot een wereldwijde economische neergang. Beleggers verwerken daarnaast nog de forse verliesbeurt op Wall Street, waar de technologiegraadmeter Nasdaq vrijdag ruim 3 procent zakte.

Ook blijft de aandacht uitgaan naar politieke en financiële onrust in het Verenigd Koninkrijk. De Britse premier Liz Truss ontsloeg vrijdag haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng vanwege de ophef over de omstreden belastingplannen en kondigde aan de belastingen voor Britse bedrijven toch te verhogen.

De nieuwe Britse minister van Financiën Jeremy Hunt staat nu voor de belangrijke taak om het vertrouwen op de financiële markten te herstellen. Hunt zal later op de dag al zijn nieuwe belastingplannen ontvouwen. Dat is twee weken eerder dan gepland. Het Britse pond steeg daarop in waarde. De Britse centrale bank kocht de afgelopen tijd voor miljarden aan obligaties op om de obligatiemarkten te kalmeren vanwege de zorgen over de begrotingsplannen van de Britse regering. Die steunaankopen zijn vrijdag gestopt.

Later in de week komt het cijferseizoen op het Damrak echt op gang. Grote Nederlandse bedrijven als ASML, Just Eat Takeaway, Besi, RELX en AkzoNobel komen dan met cijfers. Ook buiten de landsgrenzen gaat het cijferseizoen verder, met onder meer de resultaten van Netflix en Tesla.

De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten maandag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 1,2 procent lager. De Hang Seng-index in Hongkong verloor tussentijds 0,6 procent. De Chinese president Xi Jinping hield tijdens het partijcongres van de Communistische Partij onder meer vast aan het zero-Covid-beleid van strenge lockdowns die de groei van de op een na grootste economie ter wereld dit jaar flink onder druk hebben gezet.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar BAM. De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben afgelopen vrijdag het kantoor van BAM International in Gouda bezocht vanwege een onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij enkele reeds opgeleverde projecten van BAM International. BAM stelt volledige mee te werken aan het onderzoek.

Fastned heeft via een private plaatsing van certificaten van aandelen 75 miljoen euro opgehaald bij Schroders Capital. Het snellaadbedrijf zal een deel van het geld gebruiken voor een verdere uitbreiding van het Europese netwerk.

De euro was 0,9748 dollar waard, tegen 0,9736 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 86,26 dollar. Brentolie werd ook 0,8 procent duurder op 92,35 dollar per vat.