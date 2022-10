Druk begin herfstvakantie op Schiphol, veel reizigers te vroeg

Er is wederom sprake van een drukke ochtend op Schiphol, op de eerste maandag van de herfstvakantie. Dat komt voornamelijk doordat reizigers te vroeg naar de luchthaven komen, laat een woordvoerder weten. Volgens hem lopen de rijen in de vertrekhallen wel goed door. Alleen voor vertrekhal 3 staat een deel van de rij buiten.

De gemiddelde wachttijd voor de beveiliging bedraagt ongeveer een uur, aldus de zegsman. “Reizigers zijn erg op tijd, soms zelfs iets te vroeg. Daarom ontstaan er nu rijen. We roepen reizigers daarom nogmaals op om echt niet eerder dan vier uur van tevoren naar Schiphol te komen.”

Vanwege de herfstvakantie wordt rekening gehouden met meer reizigers dan normaal. Vakbond FNV waarschuwde vorige week al voor lange rijen, als gevolg van de personeelstekorten bij de beveiliging. Maar volgens de woordvoerder verloopt het vertrekproces prima. “De sfeer is goed”, zegt hij. Voor de rest van de dag is de verwachting dat de doorstroom in de wachtrijen goed blijft.

Naast rijen in de vertrekhal ontstonden er zaterdag ook rijen voor de paspoortcontrole in de aankomsthal. Die werden veroorzaakt door onderbezetting bij de Marechaussee door ziekmeldingen als gevolg van corona. Een woordvoerder van de Marechaussee laat weten dat de bezetting maandag goed is. “Mocht de drukte toch toenemen, dan verleggen we de focus naar vertrekkende en overstappende reizigers, zodat zij hun vlucht niet missen.” In dat geval zal het wat drukker zijn in de aankomsthal.