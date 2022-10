Duitsland verlengt levensduur van drie resterende kerncentrales

Duitsland verlengt de levensduur van de drie nog werkende kerncentrales in het land. Bondskanselier Olaf Scholz zei maandag dat er een “wettelijke basis” wordt gecreëerd die nodig is om de installaties zeker tot april in bedrijf te houden. Zo wil Duitsland met behulp van kernenergie de winter doorkomen.

Volgens Scholz wordt nu “de wettelijke grond” gecreëerd om de kerncentrales Isar 2, Neckarwestheim 2 en Emsland tot 15 april volgend jaar in bedrijf te houden, zo zei hij in een verklaring.

Duitsland was in eerste instantie van plan het gebruik van kernenergie tegen het einde van dit jaar te hebben afgebouwd. Door de ineenstorting van de energietoevoer uit Rusland als gevolg van de oorlog in Oekraïne besloot de regering eerder twee centrales tot april in reserve te houden. Dat zijn er nu dus drie.