Experts hebben kritiek op wet tijdelijke vervanging spaartaks

Financiële experts zijn kritisch over het wetsvoorstel dat tot en met 2025 de rendementsheffing op vermogen moet regelen. Het rendement waarmee gerekend wordt om beleggingen in box 3 te belasten is te hoog, zegt het Verbond van Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) namens ruim 10.000 financieel adviseurs. Dit gaat volgens de organisatie leiden tot veel bezwaar- en beroepsprocedures en daarmee tot overbelasting van de Belastingdienst.

In het wetsvoorstel, dat de tijdelijke vervanging van de zogenoemde spaartaks regelt, staat dat alle beleggingen worden belast alsof het rendement ruim 6 procent is. “Voor veel (voorzichtige) beleggers is dat een onhaalbaar rendement”, aldus VFBO. Het verbond verwacht net als enkele afzonderlijke financiële brancheverenigingen dat die heffing veel gaat worden aangevochten omdat de verwachte opbrengst niet realistisch is, terwijl dit volgens rechterlijke uitspraken wel moet.

“Een hausse aan bezwaar- en beroepsprocedures kan tot procesverstoringen bij de Belastingdienst leiden. Terwijl staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) juist aangeeft dat de capaciteit aldaar hard nodig is voor de implementatie van de wetgeving van box 3 na 2026”, klinkt het vanuit de financiële sector.

Ook zorgt de hoge drempel er volgens VFBO voor dat beleggers meer risico gaan nemen om aan een hoger rendement te komen, om zo de hogere heffing waar te maken. “Het VFBO ziet de risico’s van dit soort onwenselijke gedragsveranderingen bij (kleine) beleggers met een defensief tot neutraal beleggingsprofiel met zorg tegemoet.”

De overbruggingswetgeving box 3, waar de kritiek op is gericht, is de tijdelijke vervanger van de spaartaks. Dat systeem werd eind vorig jaar door de Hoge Raad onrechtmatig verklaard. In 2026 moet een nieuw definitief systeem klaar zijn, nadat dit eerder al een jaar uitstel had opgelopen.