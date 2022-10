FIOD en OM onderzoeken projecten van bouwbedrijf BAM

De FIOD en het Openbaar Ministerie zijn een onderzoek gestart naar bouwbedrijf BAM. Het gaat om een onderzoek naar “mogelijke onregelmatigheden bij enkele reeds opgeleverde projecten” van BAM International, maakte het concern bekend.

De FIOD en het OM bezochten afgelopen vrijdag het kantoor van BAM in Gouda. “BAM verleent volledige medewerking aan het onderzoek”, aldus het bedrijf.

BAM International is een werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep. BAM International heeft volgens het concern in het verleden bouw- en infraprojecten buiten West-Europa gedaan. BAM kondigde in juli 2020 aan om de activiteiten van BAM International af te bouwen, vanwege “het ontbreken van positieve vooruitzichten”. Alle projecten van BAM International zijn inmiddels opgeleverd, stelt het bedrijf in een verklaring.