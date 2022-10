Frankrijk bereidt zich voor op grote stakingsdag dinsdag

Frankrijk zet zich schrap voor een grote landelijke stakingsdag op dinsdag, nu de regering en vakbonden in een impasse zijn geraakt over stakingen bij benzinedepots waardoor brandstoftekorten zijn ontstaan bij een groot aantal benzinestations. Verschillende vakbonden hebben opgeroepen tot stakingen. De actiedag is de grootste uitdaging tot nu toe voor president Emmanuel Macron, die in mei nog werd herkozen.

Vakbonden in verschillende sectoren en de publieke sector hebben acties aangekondigd om te protesteren tegen het dubbele effect van de stijgende energieprijzen en de algemene inflatie op de kosten van levensonderhoud. Vakbonden CGT en FO eisen onder andere hogere salarissen. Ze zijn ook tegen het opeisen van olie-installaties door de overheid. Met name het openbaar vervoer dreigt te worden lamgelegd.

De spoorwegmaatschappij SNCF zal “ernstige verstoringen” ondervinden en de helft van de treindiensten zal worden geannuleerd, voorziet minister van Vervoer Clement Beaune. In de voorsteden van Parijs zullen ook busdiensten worden getroffen, aldus vervoerder RATP. Het metrosysteem in Parijs zou grotendeels buiten schot moeten blijven. De vakbonden hopen naast medewerkers van het openbaar vervoer, ook personeel uit sectoren als de levensmiddelenindustrie en de gezondheidszorg te mobiliseren, zei CGT.

Werknemers van verschillende raffinaderijen en depots van energiegigant TotalEnergies staken al langer en zetten die acties ook door. Dat gebeurt in weerwil van de regering, die het personeel via een noodwet aan het werk heeft gezet. Door de stakingen kampt bijna een derde van de pompstations in Frankrijk met bevoorradingsproblemen.

De regering zei dat ze maandag vanaf 14.00 uur de werknemers van de opslagplaats in Feyzin, in het zuidoosten van Frankrijk, zou gaan vorderen. Dezelfde strategie werd al toegepast bij de opslagplaats in Mardyck, in het noorden van het land. De vakbond CGT verklaarde dat de brandstofwerkers de stakingen in verschillende raffinaderijen van TotalEnergies willen doorzetten.

De stakingsacties bij Esso-ExxonMobil in de twee Franse raffinaderijen van het bedrijf eindigden eind vorige week na een loonakkoord tussen de directie en de gematigde vakbonden die de meerderheid van de werknemers vertegenwoordigen. De regering heeft gewaarschuwd dat het zeker twee weken duurt voordat de bevoorrading van de tankstations weer normaal is.