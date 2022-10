Glastuinbouw: Haagse energiesteun helpt ‘niet tot zeer marginaal’

De glastuinbouw is totaal niet tevreden met de vrijdag aangekondigde steunmaatregel voor de energiekosten vanuit de overheid. “Dit gaat onze sector niet tot zeer marginaal helpen”, zegt branchevereniging Glastuinbouw Nederland in een verklaring. De ondernemingen willen worden aangemerkt als energie-intensief- in plaats van als landbouwbedrijf en zo voor meer steun in aanmerking komen.

De vereniging zegt dat landbouwbedrijven maximaal in aanmerking kunnen komen voor 62.000 euro per jaar, wat nog kan worden opgerekt naar 93.000 euro. “Dat is voor een glastuinbouwbedrijf absoluut onvoldoende. Daarom richt onze lobby zich met name ook op de erkenning van de glastuinbouw als energie-intensieve sector”, aldus voorzitter Adri Bom-Lemstra. Voor zulke bedrijven is volgens Glastuinbouw Nederland Europees gezien maximaal 2 miljoen euro beschikbaar. “In Nederland ontbreekt daarvoor echter de politieke wil, waardoor een ongelijk Europees speelveld ontstaat.”

Andere sectoren, zoals de horeca en bakkers, lieten eerder al weten ontevreden te zijn over de regeling. Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zeiden ook te vrezen dat de plannen van het kabinet ondernemingen niet voldoende gaan helpen.