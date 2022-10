Knot: daling huizenprijs hoeft woningzoekers niet af te schrikken

Wie binnenkort een huis wil kopen moet zich niet laten afschrikken door de recente daling van de huizenprijzen. Dat vindt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) die de ontwikkelingen op de woningmarkt eerder als een “welkome afkoeling” beschouwt.

“Laat ik vooropstellen dat ik geen makelaar ben”, zegt hij in gesprek met het ANP. “Maar laten we de woningmarkt nou ook niet alleen maar financieel benaderen. Je koopt een huis niet om erin te beleggen maar om erin te wonen.”

De aanwijzingen beginnen sterk toe te nemen dat er een kantelpunt op de woningmarkt is bereikt, erkent Knot. Maar dat is volgens hem eigenlijk ook wel wenselijk. Hij wijst erop dat er eindelijk weer wat meer huizen te koop staan en dat ze ook wat langer te koop staan.

“Nu de hypotheekrente hoger ligt valt een stuk vraag in de markt weg, want mensen kunnen minder lenen”, legt het centralebankhoofd uit. Dat is volgens hem de belangrijkste oorzaak van de recente prijsdaling. Maar er zou uiteindelijk wel weer een nieuw evenwicht moeten kunnen ontstaan.

Knot wil nog geen concrete voorspellingen doen over hoe de huizenprijzen zich volgend jaar gaan ontwikkelen. Maar voor een grote prijsval hij nog geen aanwijzingen. Hij wijst erop dat er nog steeds veel huizen boven de vraagprijs worden verkocht en dat er nog steeds een groot tekort is aan woningen in Nederland.

In een klein land als Nederland is volgens Knot eigenlijk altijd wel sprake van enig tekort. Dat komt omdat de groei van het aanbod doorgaans langzamer groeit dan de vraag.

Wanneer de daling van de huizenprijzen doorzet komen er nu waarschijnlijk ook niet zo snel zoveel huizen ‘onder water’ te staan zoals bij de woningmarktcrisis zo’n tien jaar terug gebeurde, schat Knot in. Sindsdien zijn de hypotheekregels namelijk strenger geworden, waardoor de waarde van de hypotheek op het moment van aankoop niet hoger mag zijn dan de waarde van de woning. Ook de aflossingsplicht draagt daaraan bij.

Dat is ook gunstig volgens Knot, want als er wel veel huizen snel onder water zouden komen te staan dan kan dat een daling van de huizenprijzen extra in de hand werken.

“Het is zeker te vroeg voor apocalyptische verhalen”, vervolgt de DNB-president. Wie vanwege zijn gezinssituatie het gevoel heeft aan het kopen van een huis toe te zijn, zou die verhuisplannen dus gewoon moeten kunnen doorzetten. “Maar misschien moet je dan alleen wat voorzichtiger bieden.”