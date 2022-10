Nederland bij koplopers meest digitale economieën van Europa

Nederland is de op twee na meest geavanceerde digitale economie van Europa. Alleen Finland en Denemarken zijn op dit gebied nog iets verder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers van afgelopen jaar. Samen met ook Zweden horen de landen al langere tijd bij de Europese kopgroep als het gaat om digitale ontwikkeling.

Nederlanders doen het Europees gezien onder meer goed wat digitale vaardigheden betreft. Bijna 80 procent van de bevolking beschikte daar vorig jaar over, wat het land samen met Finland op dat gebied koploper maakt. “97 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder had thuis toegang tot internet en bijna negen op de tien waren dagelijks of vrijwel dagelijks online. 6 procent zei in 2021 nooit internet te hebben gebruikt”, meldt het CBS.

Ook zoeken Nederlanders net als Finnen het vaakst informatie op via internet. Ook televisiekijken en communiceren gebeurt hier relatief veel online, waarbij Nederlanders samen met bewoners van Cyprus het meest bellen via internet. “Onder alle leeftijdsgroepen nam het whatsappen de laatste jaren toe, maar de grootste groei is te zien bij 65‑plussers. Jongeren waren het meest actief op sociale netwerken”, aldus het CBS.

Ook op het gebied van online winkelen presteert Nederland bovengemiddeld. Ruim een kwart van de Nederlandse bedrijven verkocht online en meer dan driekwart van de mensen ouder dan 12 jaar kocht iets via internet. Vooral in de toeristische sector gaat veel online, met 60 procent van de logiesaccommodaties die online verkopen deed.