NN Group en Prosus aan kop in AEX, BAM hard onderuit

De Amsterdamse AEX-index ging maandag licht vooruit onder aanvoering van verzekeraar NN Group en techinvesteerder Prosus. Bij de kleinere bedrijven moest BAM het ontgelden. De bouwer zag bijna 13 procent aan beurswaarde verdampen. Beleggers schrokken van het nieuws dat de FIOD en het Openbaar Ministerie een onderzoek zijn gestart naar mogelijke onregelmatigheden bij enkele reeds opgeleverde projecten van BAM International.

Waar BAM precies van verdacht wordt wilde een woordvoerder van het bouwbedrijf niet zeggen. Een woordvoerster van de FIOD, de recherche van de Belastingdienst, laat weten dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt. De instanties bezochten afgelopen vrijdag al een kantoor van BAM in Gouda. De bouwer stelt volledig mee te werken aan het onderzoek.

Ook bleef de aandacht uitgaan naar de politieke en financiële onrust in het Verenigd Koninkrijk. De Britse premier Liz Truss ontsloeg vrijdag haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng vanwege de ophef over de omstreden belastingplannen. De nieuwe Britse minister van Financiën Jeremy Hunt staat nu voor de belangrijke taak om het vertrouwen op de financiële markten te herstellen en zal maandag zijn nieuwe begrotingsplannen presenteren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de plus op 634,22 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 868,97 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,7 procent.

Verzekeraar NN Group profiteerde van het vooruitzicht van verdere renteverhogingen door de centrale banken en steeg 2,1 procent. Prosus won 1,6 procent. De techinvesteerder heeft zijn Russische advertentiesite Avito verkocht voor zo’n 2,5 miljard euro. De chipbedrijven Besi en ASML stonden onderaan in de AEX, met verliezen tot 1 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize en verffabrikant AkzoNobel volgden met minnen tot 0,6 procent.

In de MidKap gingen kunstmestproducent OCI en laadpalenmaker Alfen aan kop, met plussen van ruim 2 procent. Apothekersbedrijf Fagron en flitshandelaar Flow Traders sloten de rij, met minnen van dik 2 procent.

Fastned kreeg er meer dan 11 procent bij. Beleggers reageerden verheugd op het bericht dat het snellaadbedrijf via de verkoop van aandelen 75 miljoen euro heeft opgehaald bij investeerder Schroders Capital. Het geld zal onder meer worden gebruikt voor een verdere uitbreiding van het Europese netwerk van Fastned.

De euro was 0,9749 dollar waard, tegen 0,9736 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 85,68 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent duurder, op 91,76 dollar per vat.