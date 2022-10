Rabobank verhoogt spaarrente naar 0,25 procent

De Rabobank verhoogt per 1 december de variabele rente op spaarrekeningen naar 0,25 procent. Daarmee volgt de bank naar eigen zeggen de ontwikkeling op de financiƫle markten. Momenteel geldt voor spaarrekeningen een rente van 0,01 procent voor bedragen tot 100.000 euro. Voor het bedrag boven de ton is de rente nul.

“Afgelopen zomer hebben we afscheid kunnen nemen van de negatieve rente”, legt Bas Brouwers, waarnemend directievoorzitter van Rabobank uit. “De ontwikkelingen in de markt sindsdien maken dat we nu na jaren van rentedaling de variabele spaarrente weer kunnen verhogen voor onze klanten.” De rentewijziging zal gelden voor klanten met een spaarrekening met variabele rente.