Aandacht voor Philips op Damrak na verkoopadvies

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar Philips. Analisten van de Amerikaanse investeringsbank Jefferies verlaagden het advies voor het zorgtechnologieconcern naar verkopen. De stap volgt op de winstwaarschuwing van Philips vorige week. Het koersdoel voor het aandeel werd gehalveerd tot 11,40 euro. Beleggers zijn verder vooral in afwachting van de stroom van bedrijfsresultaten die deze week naar buiten komt. Maandag zorgden beter dan verwachte resultaten van Bank of America al voor optimisme op de aandelenmarkten. Dinsdag komen onder andere de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en streamingdienst Netflix met cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een positief begin van de nieuwe handelsdag, na de koerswinst van 1,6 procent een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ gingen dinsdag overwegend stevig vooruit in navolging van het herstel op Wall Street. In Tokio sloot de Nikkei 1,4 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds dik 1 procent in de plus.

De beurs in Shanghai daalde een fractie. De Chinese premier Li Keqiang zei tijdens het congres van de Communistische Partij dat de Chinese economie “herstel en verbetering” laat zien. Zijn opmerkingen volgden op de verrassende aankondiging van het Chinese statistiekbureau dat het economische groeicijfer, dat voor dinsdag op het programma stond, tot nader order is uitgesteld. Een reden voor de vertraging werd niet gegeven.

Op het Damrak opende CM.com de boeken. De chat- en betalingsdienstverlener zag de omzet afgelopen kwartaal met 18 procent stijgen. Wel waarschuwde het bedrijf dat de omzet dit jaar waarschijnlijk aan de onderkant van de afgegeven verwachting van 300 tot 315 miljoen euro zal uitkomen. Dat komt door de onzekere marktomstandigheden als gevolg van de inflatie, stijgende rentes en hogere energieprijzen.

Arcadis is door het Rotterdamse Havenbedrijf geselecteerd voor het ontwerp en de ondersteuning van de herontwikkeling van de kademuur van de Europahaven. Het advies- en ingenieursbureau werkt voor de opdracht samen met het Spaanse ingenieursbureau TYPSA.

Intertrust liet weten dat de Amerikaanse branchegenoot CSC alle benodigde goedkeuringen van de toezichthouders heeft gekregen voor de overname van het Nederlandse trustkantoor. De partijen verwachten de overname dit jaar te kunnen afronden. De euro was 0,9852 dollar waard, tegen 0,9815 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 86,17 dollar. Brentolie werd ook 0,8 procent duurder, op 92,34 dollar per vat.