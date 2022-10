ACEA: autoverkoop in Europa verder toegenomen

De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is ook in september op jaarbasis hoger uitgevallen, na ook al een stijging in augustus toen de verkopen voor het eerst in dertien maanden weer toenamen. Brancheorganisatie ACEA meldt over september een toename van de verkopen met bijna 10 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. De ACEA merkt wel op dat er vorig jaar september door onder meer chiptekorten en economische onzekerheid weinig auto’s werden verkocht.

Afgelopen maand werden bij elkaar bijna 788.000 nieuwe auto’s op kenteken gezet. In de vier grootste EU-automarkten Duitsland, Frankrijk, Spanje en ItaliĆ« waren stijgingen van de verkoop te zien. In Duitsland en Spanje liep de groei daarbij in de dubbele cijfers. In Nederland ging de verkoop van nieuwe auto’s vorige maand met bijna 5 procent omhoog tot 25.792 stuks.

Over de eerste negen maanden van dit jaar kromp de EU-verkoop met krap 10 procent naar bijna 6,8 miljoen auto’s. De verkoop wordt al langere tijd gehinderd door onder meer chiptekorten, waardoor leveringen van nieuwe auto’s vertraging oplopen. De autoverkoop heeft ook last van de hoge inflatie waardoor huishoudens meer de hand op de knip houden. De Nederlandse verkoop is sinds begin dit jaar met 4,6 procent gedaald naar bijna 225.000 auto’s in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Volgens ACEA was Volkswagen in september wederom marktleider. Circa een op de negen nieuwe auto’s die op kenteken werden gezet was een Volkswagen. Toyota volgde met een marktaandeel van 6,5 procent. Renault was goed voor 6,1 procent van het totaal. Ook over het hele jaar was Volkswagen de nummer een met een marktaandeel van bijna 11 procent, gevolgd door Toyota (6,9 procent) en Peugeot (6,2 procent).