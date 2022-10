AEX zet herstel voort onder aanvoering Just Eat en Besi

De Amsterdamse AEX-index zette dinsdag het herstel voort onder aanvoering van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en chipbedrijf Besi. Beleggers lijken te hopen op sterke kwartaalresultaten van bedrijven, ondanks de verslechterde economische vooruitzichten. Maandag zorgden beter dan verwachte resultaten van Bank of America al voor optimisme op de aandelenmarkten. Dinsdag komen onder andere de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en streamingdienst Netflix met cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 644,63 punten. Een dag eerder won de hoofdindex al 1,6 procent. De MidKap steeg 1 procent tot 886,20 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 1,1 procent.

Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway steeg 3,5 procent dankzij een handhaving van het koopadvies door Deutsche Bank. Besi volgde met een plus van 2,1 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips won 0,6 procent ondanks een verkoopadvies door analisten van Jefferies. Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een min van 0,4 procent.

In de MidKap steeg Arcadis 1 procent. Het advies- en ingenieursbureau is door het Rotterdamse Havenbedrijf geselecteerd voor het ontwerp en de ondersteuning van de herontwikkeling van de kademuur van de Europahaven.

BAM (plus 3 procent) toonde wat herstel. De bouwer zakte maandag dik 11 procent na het nieuws dat de FIOD en het Openbaar Ministerie een onderzoek zijn gestart naar mogelijke onregelmatigheden bij enkele reeds opgeleverde projecten van BAM International.

CM.com klom 0,2 procent. De chat- en betalingsdienstverlener zag de omzet afgelopen kwartaal flink stijgen. Wel waarschuwde het bedrijf dat de omzet dit jaar waarschijnlijk aan de onderkant van de afgegeven verwachting zal uitkomen door de onzekere marktomstandigheden.

In Frankfurt won Lufthansa 0,1 procent. De Duitse luchtvaartonderneming verdubbelde de winstverwachting voor dit jaar. De Zwitserse farmaceut daalde Roche 1 procent in Z├╝rich na tegenvallende resultaten. Swiss Re steeg 1,7 procent. De grote herverzekeraar rekent op rode kwartaalcijfers als gevolg van orkaan Ian die recent voor grote schade zorgde in de Amerikaanse staat Florida. Het bedrijf verwacht voor 1,3 miljard dollar aan claims binnen te krijgen vanwege de storm. Maar beleggers lijken daar niet van te schrikken.

De euro was 0,9851 dollar waard, tegen 0,9815 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 86,15 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 92,23 dollar per vat.