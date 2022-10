BKR: betalingsproblemen nemen verder af, maar niet bij jongeren

Het aantal mensen met een betalingsprobleem is in de afgelopen twaalf maanden verder afgenomen. Ook het totale aantal mensen met een lening daalt, meldt Stichting BKR. De financiƫle problemen onder jongeren zijn sinds vorig jaar echter wel toegenomen.

Volgens het kredietbureau staan er nu ruim 538.000 mensen geregistreerd die hun rekeningen niet kunnen betalen. Een jaar geleden waren dat er 632.000. In totaal hebben 7,8 miljoen Nederlanders gezamenlijk ruim 11,8 miljoen consumptieve kredieten. Dat waren er vorig jaar 8,5 miljoen.

Ongeveer 36.000 jongeren van 18 tot en met 24 jaar kampen met een betalingsprobleem. Een jaar geleden waren dit er bijna 31.000, een stijging van ruim 16 procent.

“De berichten over de inflatie en koopkracht stemmen somber. Toch zien wij dit nog niet terug in onze cijfers. Het lijkt erop dat mensen nog steeds in staat zijn hun leningen en vaste lasten op tijd te betalen”, zegt BKR-voorzitter Peter van den Bosch.