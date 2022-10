Britten dwingen Facebook-moeder Giphy te verkopen

Het moederbedrijf van Facebook is ook na een hoger beroep in het Verenigd Koninkrijk gedwongen om het animatieplatform Giphy te verkopen. De Britse mededingingswaakhond Competition and Markets Authority (CMA) oordeelde vorig jaar dat de overname door Meta de concurrentie te zeer schaadt. Verzet bij een Britse beroepsrechter haalde niets uit voor Meta, dat naast Facebook ook WhatsApp en Instagram bezit.

Giphy is een database van gif-animaties voor sociale media en chatapps. Daarmee kunnen gebruikers chatgesprekken of berichtjes op sociale media opleuken. De animaties kunnen ook gebruikt worden voor reclames.

De CMA vreest dat er te weinig keuze overblijft voor gebruikers van socialemediaplatforms na de overname van Giphy, waar Meta in het voorjaar van 2020 400 miljoen dollar voor overhad. Daarnaast zou ook de concurrentie op de markt voor onlineadvertenties lijden onder de overname, omdat Meta gifanimaties van concurrerende platforms zou kunnen verwijderen.

Meta laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn, maar legt zich bij het eindoordeel neer. De overname kwam Meta eerder al op een boete van 50,5 miljoen pond te staan. Giphy moest apart worden gehouden van de rest van het concern voordat de Britten toestemming zouden geven, maar Meta was daar naar de mening van de CMA te vaag over.