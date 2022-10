Bunq-uitspraak van CBb goed nieuws voor banken

Het oordeel van een rechtbank dat onlinebank bunq kunstmatige intelligentie mocht inzetten bij het voorkomen van witwassen is een steun in de rug voor de hele bankensector. Die pleit namelijk al langer voor een meer gerichte aanpak van de controles, waarbij het onderzoek intensiever is bij klanten met een groter risico op eventueel witwassen. De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bevestigt die lijn, stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

Het CBb, de hoogste economische bestuursrechter, oordeelde dat De Nederlandsche Bank het bunq niet had mogen verbieden een eigen werkwijze in te zetten bij het screenen van klanten voor de bestrijding van witwassen. Transacties worden worden bij bunq snel gescand op basis van honderden datapunten, wat volgens het bedrijf zelf de pakkans van criminelen die geld witwassen vergroot.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) noemt de uitspraak van de hoogste rechtbank voor dit soort zaken belangrijk. Het CBb biedt nu meer duidelijkheid over de manier waarop banken hun zogenoemde poortwachtersrol kunnen vervullen. Banken zijn ook voorstander van het “zo optimaal mogelijk inzetten van innovatie” voor het opsporen en bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme. Dat zou ook de hinder verminderen voor klanten die niets kwaads in de zin hebben.