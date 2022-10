Chatleverancier CM.com profiteert van heropening samenleving

Leverancier van chat- en betaaldiensten CM.com profiteert van de toegenomen vraag naar tickets voor musea en attracties via zijn systemen. Sinds de samenleving na corona weer is opengegaan worden er daar veel meer van verkocht en dat helpt de resultaten van het Bredase technologiebedrijf vooruit. Toch waarschuwt de onderneming voor al te veel optimisme.

CM.com verzorgde recent onder meer diensten voor de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort. De onderneming merkt daarnaast dat er de laatste tijd meer berichtenverkeer is bij chatdiensten van bedrijven. De totale omzet kwam in het derde kwartaal 18 procent hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar op bijna 69 miljoen euro. De brutowinst dikte met 17 procent aan tot ruim 19 miljoen euro.

Maar de vooruitzichten zijn minder rooskleurig gezien de torenhoge energieprijzen, flink opgelopen inflatie en hogere rentestanden. “Ondanks de sterke marktpositie van CM.com zien we veranderde marktomstandigheden en we moeten ons bewust zijn van deze omstandigheden waarmee alle bedrijven momenteel worden geconfronteerd”, zegt topman Jeroen van Glabbeek.

CM.com heeft eerder gezegd voor heel dit jaar op ongeveer 300 miljoen tot 315 miljoen euro aan omzet te rekenen. Nu denkt het bedrijf waarschijnlijk ergens aan de onderkant van die bandbreedte uit te komen. En het zou zomaar nog meer kunnen tegenvallen. Van Glabbeek spreekt nog van een zogenoemd neerwaarts risico van ongeveer 10 miljoen euro vanwege de onzekere marktomstandigheden.