Chinese automaker BYD stijgt op beurs in Hongkong na cijfers

De Chinese fabrikant van elektrische auto’s BYD behoorde dinsdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurs in Hongkong. Het bedrijf, waarin de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett een groot belang heeft, verwacht dat de verkopen en winst in het derde kwartaal fors zijn gestegen tot nieuwe recordniveaus. BYD maakt zijn eigen accu’s en chips en heeft daardoor veel minder last van de tekorten en toeleveringsproblemen van deze onderdelen dan andere autofabrikanten. Het aandeel werd dik 6 procent hoger gezet.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1 procent in de plus, mede dankzij de forse koerswinst van BYD. Grote Chinese techbedrijven als Alibaba, Tencent en Meituan toonden ook herstel en wonnen tot ruim 3 procent in navolging van de sterke koerswinst van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Die dikte maandag meer dan 3 procent aan.

In Tokio ging de Nikkei kort voor sluiting van de markt 1,5 procent vooruit. Het Japanse techconcern Sony en chiptester Advantest stonden in de kopgroep met winsten tot 1,7 procent. De Kospi in Seoul klom 1,1 procent. In Sydney won de All Ordinaries 1,8 procent. Uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Australische centrale bank bleek dat de beleidsmakers er de voorkeur aan geven om de rente met kleine stapjes te verhogen. Begin oktober werd de rente in het land met 0,25 procentpunt opgeschroefd in de strijd tegen de inflatie.

De beurs in Shanghai bleef wat achter met een winst van 0,2 procent. De Chinese premier Li Keqiang verklaarde tijdens het congres van de Communistische Partij dat de Chinese economie “herstel en verbetering” laat zien. Zijn opmerkingen volgden op de verrassende aankondiging van het Chinese statistiekbureau dat het belangrijke economische groeicijfer over het derde kwartaal, dat voor dinsdag op het programma stond, tot nader order is uitgesteld. Een reden voor het uitstel werd niet gegeven.

De Chinese president Xi Jinping hield eerder tijdens het partijcongres al vast aan het zero-Covid-beleid. Dat beleid van strenge lockdowns om het coronavirus in te dammen heeft de groei van de op een na grootste economie ter wereld dit jaar flink onder druk gezet.