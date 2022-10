Daling aantal abonnees bij Netflix is voorbij

Netflix heeft er in het afgelopen kwartaal 2,4 miljoen abonnees bij gekregen. Daarmee is de krimp bij ’s werelds grootste videostreamingplatform voorbij. In totaal hadden eind september ruim 223 miljoen mensen een abonnement bij Netflix.

De aanwas van nieuwe abonnees is forser dan verwacht. Het bedrijf zelf ging eerder nog uit van 1 miljoen meer abonnees dan in het voorgaande kwartaal.

Netflix kampte de laatste twee kwartalen nog met een krimp van het aantal abonnees. Lockdowns tijdens de coronapandemie zorgden juist voor een stormachtige groei omdat veel mensen weinig meer te doen hadden dan thuis series kijken. Na de heropening van de maatschappij kreeg de streaminggigant weer concurrentie van het bezoek aan de bioscoop, het restaurant of een café.

Doordat de groei is gestokt maar de investeringen fors blijven, daalde de winst het afgelopen kwartaal licht ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het nettoresultaat bedroeg net geen 1,4 miljard dollar De omzet nam op jaarbasis met 6 procent toe tot 7,9 miljard dollar, waarmee het bedrijf veel minder hard groeide dan tijdens de pandemie.

Om weer hard te groeien introduceert Netflix in november in twaalf landen een goedkoper abonnement met advertenties.