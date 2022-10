DHL gaat concurrentie met PostNL aan op Nederlandse postmarkt

Pakketbezorger DHL wil volgend jaar post gaan bezorgen in Nederland. Het dochterbedrijf van Deutsche Post DHL daagt daarmee de huidige monopolist PostNL uit. Vanaf het tweede kwartaal van 2023 kunnen Nederlandse bedrijven en particulieren via servicepunten van DHL poststukken vanaf 50 gram verzenden.

Daarmee mikt DHL vooral op de wat zwaardere post. Een doorsnee A4’tje in een envelop weegt rond de 20 gram. Maar wanneer klanten kleine producten of bijvoorbeeld tijdschriften per post willen versturen, loopt het gewicht snel op. Juist op dat deel van de postmarkt vindt DHL het interessant om de concurrentie aan te gaan met PostNL, legt een woordvoerder uit. “Je ziet dat de tarieven daarvoor zodanig zijn gestegen dat het een interessant segment wordt.”

Het van oorsprong Duitse logistieke concern wil voor de postbezorging zijn bestaande netwerk van distributiecentra en bezorgers voor pakketten inzetten. Het plan is om in heel Nederland post te bezorgen. Het is nog niet bekend met welke tarieven DHL wil concurreren met PostNL.

PostNL fuseerde in 2020 met de kleinere concurrent Sandd en heeft sindsdien feitelijk een monopolie op de postbezorging. De regering stond die samensmelting ondanks bezwaren van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toe om de postbezorging in stand te houden bij al jaren dalende volumes, hoewel de hoogste rechtbank voor economisch bestuursrecht eerder dit jaar vernietigend oordeelde over die redenering van het ministerie van Economische Zaken.

Voor DHL is de postbezorging “geen eindige markt”, stelt de woordvoerder. Hoewel het aantal verstuurde brieven en kaarten al geruime tijd daalt, stoppen webshop en particulieren volgens DHL steeds vaker kleine producten in enveloppen om ze per post te versturen. Zo past een kabeltje voor de telefoon gemakkelijk door een brievenbus. “Het gaat erom dat de pakketten- en postmarkt naar elkaar toegroeien tot een bredere bezorgmarkt.”

Deutsche Post was eerder ook actief op de Nederlandse zakelijke postmarkt met de prijsvechter Selektmail, maar verkocht dat bedrijf in 2011 aan Sandd. Ook op het gebied van ongeadresseerde postbezorging was het Duitse bedrijf een tijdlang actief in Nederland.