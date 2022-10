FT: Bank of England stelt obligatieverkoop uit tot markt kalm is

De Bank of England zal waarschijnlijk de geplande verkoop van miljarden ponden aan Britse staatsobligaties verder uitstellen. De centrale bank wil daarmee zorgen voor meer stabiliteit op de obligatiemarkten, na de onrust die was ontstaan door de mislukte begrotingsplannen van de nieuwe premier Liz Truss. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times dinsdag.

De nieuwe Britse minister van Financiƫn Jeremy Hunt draaide maandag al bijna alle belastingverlagingen, die door zijn voorganger Kwasi Kwarteng en Truss waren gepresenteerd, terug. De belastingverlagingen, die waren bedoeld om de economische groei aan te jagen, zorgden voor grote onrust op de financiƫle markten.

Truss en Hunts ontslagen voorganger Kwarteng wilden veel geld lenen om bestedingen en belastingverlagingen te bekostigen. Beleggers en investeerders hadden echter geen vertrouwen in de plannen en vreesden dat de Britse schuldenlast onhoudbaar zou worden en eisten daarom meer rente om geld aan het Verenigd Koninkrijk te lenen. De Britse centrale bank werd daardoor gedwongen om in te grijpen en kocht voor miljarden aan staatsobligaties op om de obligatiemarkten te kalmeren. Inmiddels zijn die steunaankopen gestopt.

De Bank of England is juist bezig om het steunbeleid dat in maart 2020 werd ingevoerd om de Britse economie door de coronacrisis te loodsen, af te bouwen. Toen werd de rente fors verlaagd en kocht de centrale bank voor miljarden aan Britse obligaties op om de markten te kalmeren en de economie te steunen.

De centrale bank heeft inmiddels de rente in het Verenigd Koninkrijk al een aantal keren flink verhoogd in de strijd tegen de hoge inflatie. Ook zou de centrale bank gaan beginnen met de afbouw van zijn portefeuille van staatsobligaties, die tijdens de pandemie werden opgekocht. De start van de verkoop van deze staatsobligaties, met een totale omvang van 838 miljard pond (zo’n 964 miljard euro) zou op 6 oktober beginnen, maar werd al uitgesteld vanwege de onrust over de begrotingsplannen van de nieuwe regering.