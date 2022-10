Goldman Sachs gaat reorganiseren, ziet winst dalen

Goldman Sachs, een van de grootste zakenbanken op Wall Street, gaat in minder dan drie jaar opnieuw reorganiseren. Zo gaat het concern zijn investeringsbank en handelsactiviteiten samenvoegen tot één divisie, maakte de bank bekend. De Amerikaanse zakenbank kondigde ook aan dat de winst in het derde kwartaal scherp is gedaald.

De nettowinst kwam uit op bijna 3 miljard dollar vergeleken met 5,3 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De resultaten stonden vooral onder druk doordat er minder deals gesloten zijn in de afgelopen periode. De omzet van de investeringstak ging met 57 procent omlaag. Die daling was groter dan verwacht. De rente-inkomsten gingen in het derde kwartaal wel omhoog doordat het lenen van geld duurder is geworden.

Of er banen verdwijnen door de herstructurering is vooralsnog niet bekend. Vorige maand ging het gerucht dat de zakenbank honderden banen gaat schrappen. De bank kampt al tijden met lastige marktomstandigheden, vooral op het gebied van het adviseren bij fusies en overnames en beursgangen.

Goldman was de laatste grote Amerikaanse bank die zijn resultaten over het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.