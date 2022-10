Herverzekeraar Swiss Re rekent op rode cijfers door orkaan Ian

De grote herverzekeraar Swiss Re rekent op rode kwartaalcijfers als gevolg van orkaan Ian die recent voor grote schade zorgde in de Amerikaanse staat Florida. Ian was een van de zwaarste orkanen die ooit in de Verenigde Staten aan land kwam.

Swiss Re verwacht voor 1,3 miljard dollar aan claims binnen te krijgen vanwege de storm. Dat bekent dat het kwartaalverlies zou uitkomen op ongeveer een half miljard dollar. Ook denkt de firma dat zijn winstdoelstelling van 20 procent rendement op eigen vermogen voor dit jaar niet meer haalbaar is. Dat komt niet alleen door Ian, maar ook door de oorlog in Oekraïne en de grote volatiliteit op de financiële markten.

De totale schade van Ian loopt waarschijnlijk in de tientallen miljarden dollars, becijferde een gespecialiseerd bureau onlangs. Ian heeft hele steden onder water gezet en tot tientallen doden geleid. President Joe Biden heeft de orkaan verklaard tot grote ramp. Daardoor kunnen inwoners van de getroffen gebieden aanspraak maken op financiële hulp en andere hulpmiddelen, zoals tijdelijk onderdak en reparaties aan hun huis.