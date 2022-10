Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl grote winnaar in hogere AEX

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was dinsdag de grote winnaar in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. Beleggers lijken te gokken op meevallende kwartaalcijfers van het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, die woensdag naar buiten worden gebracht. Het aandeel ging dik 8 procent omhoog.

De hoop dat het bedrijfsleven, ondanks de verslechterde economische omstandigheden, over de brede linie toch een goed derde kwartaal achter de rug heeft zorgde eerder al voor optimisme op de beursvloeren. Zo sloot Wall Street maandag flink hoger mede dankzij beter dan verwachte resultaten van Bank of America.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de plus op 644,68 punten. Een dag eerder won de hoofdindex al 1,6 procent. De MidKap won 1,2 procent op 887,31 punten. De beurzen in Londen en Parijs klommen tot 0,9 procent. De DAX in Frankfurt steeg 1 procent. Uit gegevens van het Duitse onderzoeksinstituut ZEW bleek dat de stemming in de grootste economie van Europa in oktober onverwachts iets minder negatief is geworden.

Naast Just Eat Takeaway stonden de chipbedrijven Besi en ASMI in de kopgroep van de AEX, met winsten tot 3,6 procent. Ook speciaalchemiebedrijf DSM en chemicali├źndistributeur IMCD deden goede zaken met plussen tot 3 procent. Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een min van 1 procent.

BAM (plus 1,3 procent) liet een voorzichtig herstel zien. De bouwer zakte maandag dik 11 procent na het nieuws dat de FIOD en het Openbaar Ministerie een onderzoek zijn gestart naar mogelijke onregelmatigheden bij enkele reeds opgeleverde projecten van BAM International. CM.com won 0,2 procent. De chat- en betalingsdienstverlener zag de omzet afgelopen kwartaal flink stijgen, maar waarschuwde dat de jaaromzet aan de onderkant van de afgegeven verwachting zal uitkomen.

In Frankfurt klom Lufthansa slechts een fractie, ondanks dat de Duitse luchtvaartmaatschappij zijn winstverwachting voor dit jaar verdubbelde. De Zwitserse farmaceut zakte Roche ruim 1 procent in Z├╝rich na tegenvallende resultaten. De Zwitserse herverzekeraar Swiss Re waarschuwde voor een kwartaalverlies als gevolg van orkaan Ian die recent voor grote schade zorgde in de Amerikaanse staat Florida. Het aandeel won desondanks 0,4 procent.

De euro was 0,9836 dollar waard, tegen 0,9815 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 85 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent goedkoper, op 91,20 dollar per vat.