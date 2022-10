Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl grote winnaar op positief Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een bescheiden winst de handel uitgegaan. Beleggers sorteerden voor op meevallende kwartaalcijfers van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, die woensdag bekend worden. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl was de sterkste stijger in de AEX.

De algehele stemming op het Beursplein was net als maandag positief. De eerste handelsupdates van grote bedrijven in de Verenigde Staten en Europa vallen vooralsnog mee. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs was de recentste grote financieel dienstverlener die met onverwacht goede winstcijfers kwam.

De AEX sloot 0,2 procent hoger op 642,48 punten. Just Eat Takeaway won bijna 7 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM volgde met een plus van 3,5 procent na een optimistisch analistenrapport van Coherent Market Insights over de groei van de markt voor voedingssupplementen.

Shell eindigde onderaan met een verlies van 1,8 procent. Ook andere Europese olie- en gasbedrijven zaten bij de verliezers door verdere daling van de olieprijzen. TotalEnergies verloor 1,6 procent in Parijs en in Londen zakte BP 0,9 procent.

De MidKap eindigde 0,7 procent hoger op 883,60 punten. PostNL was een schaarse daler, met een min van 3,6 procent. Het van oorsprong Duitse logistieke concern Deutsche Post DHL wil ook op de Nederlandse markt post gaan bezorgen en zo het monopolie van PostNL breken, zei directeur Wouter van Benten van DHL Parcel Benelux tegen Het Financieele Dagblad.

BAM (plus 0,2 procent) liet een voorzichtig herstel zien. De bouwer zakte maandag dik 11 procent na het nieuws dat de FIOD en het Openbaar Ministerie een onderzoek zijn gestart naar mogelijke onregelmatigheden bij enkele reeds opgeleverde projecten van BAM International. CM.com verloor 1,6 procent. De chat- en betalingsdienstverlener zag de omzet afgelopen kwartaal flink stijgen, maar waarschuwde dat de jaaromzet aan de onderkant van de verwachte bandbreedte zal uitkomen.

In Frankfurt klom Lufthansa 1,2 procent nadat de Duitse luchtvaartmaatschappij zijn winstverwachting voor dit jaar had verdubbeld. De Zwitserse herverzekeraar Swiss Re waarschuwde voor een kwartaalverlies als gevolg van orkaan Ian, die onlangs voor grote schade zorgde in de Amerikaanse staat Florida. Het aandeel won desondanks 0,3 procent.

De euro was 0,9827 dollar waard, tegen 0,9815 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,8 procent minder op 82,23 dollar. Brentolie werd 3 procent goedkoper op 88,91 dollar per vat.