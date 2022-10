Na Amsterdam ook in Rotterdam staking bij de Bijenkorf

Na drie stakingen in Amsterdam leggen aanstaande vrijdag medewerkers van warenhuisketen de Bijenkorf in Rotterdam het werk neer. De acties zijn bedoeld om de eis voor een betere cao kracht bij te zetten, meldt vakbond FNV.

Stakingen bij de Bijenkorf waren tot enkele weken geleden zeldzaam. Het luxe warenhuis kampte voor het laatst in de jaren zeventig met werkonderbrekingen. Bij acties in Amsterdam stopten tientallen medewerkers een uur of enkele uren met werken, maar FNV en de Bijenkorf spreken elkaar tegen over de exacte aantallen.

FNV eist een loonsverhoging van minstens 10 procent, met een minimum van 14 euro per uur. Daarnaast wil de vakbond dat de lonen meestijgen met de inflatie.

De Bijenkorf liet eerder weten niet zo ver te willen gaan in het verhogen van de lonen van zijn circa 2400 medewerkers. De inflatie zou volgens het winkelbedrijf geen goed uitgangspunt zijn bij de looneisen, omdat de overheid een groot pakket aan maatregelen heeft aangekondigd om de gevolgen van de prijsstijgingen te verzachten. Daarnaast zullen klanten juist luxewinkels als de Bijenkorf vaker links laten liggen als hun koopkracht achteruit gaat, waardoor de vooruitzichten voor het bedrijf niet heel goed zouden zijn.