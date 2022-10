New Jersey klaagt Shell en concurrenten aan om klimaatmisleiding

De Amerikaanse staat New Jersey heeft Shell en vier andere grote olie- en gasmaatschappijen aangeklaagd. De bedrijven zouden de maatschappij hebben misleid over de invloed van fossiele brandstoffen op klimaatverandering.

Behalve Shell hebben volgens hoofdaanklager Matthew Platkin van New Jersey ook ExxonMobil, Chevron, BP en ConocoPhillips zich schuldig gemaakt aan het “systematisch verhullen en ontkennen van hun kennis over de rampzalige impact van fossiele brandstoffen op het klimaat”. Tegelijkertijd kampt New Jersey met de negatieve gevolgen van de opwarming van de aarde als overstromingen en extreem weer, stelt Platkin.

De staat stelt dat de oliebedrijven al ruim vijftig jaar geleden weet hadden van de schadelijke effecten van het verbruik van fossiele brandstoffen zoals benzine en diesel, maar daar niet transparant over waren. Naast de vijf olie- en gasbedrijven is ook de belangenvereniging American Petroleum Institute aangeklaagd.

Er lopen meerdere rechtszaken van Amerikaanse staten en steden tegen oliemaatschappijen wegens klimaatverandering. Vorig jaar klaagde de stad New York bijvoorbeeld Shell, BP en ExxonMobil aan wegens vermeende misleiding van inwoners over de vervuiling door fossiele brandstoffen.

ExxonMobil noemt de aanklacht in New Jersey in een reactie “verspilling van miljoenen dollars aan belastinggeld”. De rechtszaak voegt volgens het concern niets toe aan de strijd tegen klimaatverandering.