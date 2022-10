Nieuwkomer SkyShowtime ziet kansen op Nederlandse streamingmarkt

Nederland krijgt er binnenkort nog een streamingdienst bij: SkyShowtime. De dienst doet op 25 oktober zijn intrede in een toch al volle markt voor streamingdiensten, maar dat is volgens topman Monty Sarhan juist goed. “Klanten willen keuze, dus concurrentie is iets goeds”, zegt hij tegen het ANP.

SkyShowtime is een gezamenlijke dienst van Comcast en Paramount. Nieuwe films van de grote filmstudio’s Universal Pictures en Paramount Pictures zullen in de komende maanden als eerste op de dienst verschijnen. Daar zitten films bij als Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion en Minions: The Rise of Gru die dit jaar erg succesvol waren. Daarnaast kunnen vanaf de lancering series als Halo, Star Trek: Strange New Worlds en American Gigolo gestreamd worden.

De topman van de streamingservice denkt dat het aanbod aantrekkelijk genoeg is om klanten naar SkyShowtime te halen, zeker gezien de prijs. De streamingdienst zal in Nederland 6,99 euro per maand gaan kosten, en voor die prijs kan op drie schermen tegelijk worden gestreamd. Naast het bestaande aanbod wil de dienst zich in de toekomst ook gaan richten op lokale content.

De streamingservice is inmiddels al een maand actief in Scandinaviƫ en zal zich binnenkort ook uitbreiden naar onder meer Spanje en andere landen in Centraal- en Oost-Europa.

SkyShowtime is na Viaplay en HBO Max al de derde streamingdienst die dit jaar in Nederland wordt gelanceerd, maar Sarhan ziet nog genoeg kansen voor groei in Nederland en de andere markten. Hij maakt daarbij een vergelijking met de televisie. “Streamen is pas sinds de afgelopen vijftien jaar een begrip en er zijn maar vijf of zes grote streamingdiensten. Ik betwijfel of er ook maar iemand ‘vijf kanalen zijn genoeg’ zei, vijftien jaar na de uitvinding van de televisie.”