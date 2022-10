Online communities trends

Voor ondernemers met een klein bedrijf en zzp’ers is community management relatief nieuw. Wat is het verschil tussen (online) communities van nu en vroeger? In dit artikel behandel ik er een aantal.

Voor ondernemers met een klein bedrijf en zzp’ers, en dan heb ik het vooral over coaches, experts en kennisondernemers, is community management relatief nieuw. Hiervoor deden grote bedrijven wel aan community management, sinds het jaar 2000 ongeveer. Dat jaar startte ik zelf ook met community management. Sociale media zoals Facebook, Instagram en Twitter bestond op dat moment nog niet.

Ik denk dat je wel kan stellen dat we de afgelopen tien jaar bezig zijn geweest met bereik. Meer mensen bereiken, meer zichtbaar zijn, het mooiste plaatje, prachtige filters om jezelf in de etalage te zetten en daarmee hopelijk nieuwe klanten aan te trekken. Dat geldt voor zowel bedrijven als professionals en zzp’ers.

Wat je ziet na 10 jaar aan exposure, Instagram filters, photoshop, etc, is dat mensen ‘mooi moe’ werden. Als je je eigen achterkant, dus al je shit, vergelijkt met de mooie voorkant van anderen dan wordt je daar niet gelukkig van. Daarom is er een kentering gekomen. Het gaat niet om bereik, maar om oprechte verbinding en relaties bouwen. Less is more. Niche communities. Daarom zie je ook dat in de afgelopen twee/drie jaar steeds meer online communities zijn gekomen waarbij je een groep fans om je heen verzameld die niet kan wachten om klant te worden en ambassadeurs in je groep creëert.

Dat zie ik zelf ook in mijn gratis Facebookgroep, de Community Leaders Club. Steeds meer succesvolle ondernemers hebben een community waarin fans in de groep aan anderen vertellen dat ze het zo fijn vinden om met hem of haar te werken. Dat ze het anderen ook aanraden. Jouw fans verkopen dan eigenlijk voor jou. Dat is natuurlijk veel sterker dan dat je jezelf 'moet' verkopen.

Leiderschap en saamhorigheid

Zeker in deze tijd hebben mensen behoefte aan twee dingen: leiderschap en saamhorigheid. Dus iemand kunnen volgen met dezelfde visie, maar ook ergens bij willen horen. De behoefte om ergens bij te horen is er altijd al geweest, maar tijdens crisissituaties – zoals de Corona-crisis – wordt dit uitvergroot.

De ontkerkelijking is al een aantal jaar een trend, waardoor mensen niet meer automatisch bij die community horen. Dus gaan ze op zoek naar een alternatief.

Met de komst van social media, onbeperkt toegang tot internet en goedkope vliegtickets zijn we allemaal wereldburgers geworden en bepalen we zelf waar we bij willen horen. Want de behoefte om ergens bij te horen, die blijft. We zijn ‘groepsdieren’, dat zit in ons dna. Bij welke groep we ons aansluiten, heeft meestal te maken met gemeenschappelijke normen en waarden.

Terug naar ondernemers en zzp-ers. De afgelopen jaren vielen veel ‘offline’ manieren om als ondernemer klanten binnen te halen weg. Er waren amper events en een kopje koffie met iemand drinken ging ook niet met horeca die gesloten was. Maar je wilt als ondernemer natuurlijk wel nieuwe klanten binnenhalen. Dan moet je creatief zijn en ga je op zoek naar een nieuwe manier.

Like minded people

Je zoekt ‘like minded’ people, mensen die net zijn als jij. Of het nu gaat om sport, mediteren of ondernemen. Voor de lockdown ging je naar events. Als dat niet meer kan, dan ga je op zoek naar alternatieven. Zowel voor je werk als privé. Veel ondernemers dachten: dan ga ik maar adverteren om alsnog mensen te bereiken. Maar als iedereen gaat adverteren, gaat de prijs omhoog. Voor je het weet ben je duizenden euro’s verder. Euro’s die je niet hebt.

Daarom zijn online communities zo’n goed alternatief: het kost je vaak alleen een investering in kennis opdoen en tijd, verder is het gratis. En omdat het de beste manier is om online relaties op te bouwen, creëer je een groep fans en ambassadeurs om je heen die niet kunnen wachten om zaken met je te doen. Allemaal op een leuke, ontspannen en sympathieke manier.

Wil je als ondernemer een eigen online community (uit)bouwen en ben je op zoek naar inspiratie en concrete tips om direct van start te gaan?