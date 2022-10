Renault en Nissan naderen akkoord over hervorming samenwerking

De Franse autofabrikant Renault en de Japanse partner Nissan zitten in de laatste fase van het sluiten van een akkoord om hun twee decennia oude alliantie opnieuw vorm te geven. Renault zou daarbij zijn belang in Nissan op termijn terugbrengen. Dat melden ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Het nieuwe pact zou de Franse autofabrikant in staat stellen door te gaan met een geplande afsplitsing van zijn elektrische auto-activiteiten. Beide partijen zullen een niet-bindende overeenkomst ondertekenen nadat de details eind vorige week grotendeels werden voltooid.

Hoewel er op 15 november een evenement staat gepland in Tokio om de deal aan te kondigen, zijn de besprekingen nog gaande en zou een definitieve overeenkomst nog kunnen worden uitgesteld. Renault en Nissan wilden zelf geen commentaar geven over de onderhandelingen. Bestuurders van Mitsubishi Motors, de junior-partner van het samenwerkingsverband, zullen naar verluidt ook aanwezig zijn bij de bijeenkomst in Tokio.

Volgens het plan zal Renault zijn aandelenbelang in Nissan in de loop van de tijd terugbrengen tot 15 procent, van het huidige niveau van 43 procent. In ruil daarvoor zal Nissan 500 miljoen tot 750 miljoen dollar investeren in een belang van ongeveer 15 procent in de elektrische auto-activiteiten van Renault. Topman Luca de Meo van Renault wil het onderdeel dat elektrische voertuigen maakt namelijk afsplitsen van de tak die zich richt op auto’s met benzine- en dieselmotoren.

Met de verandering in de eigendomsverhouding, die al jaren een bron van frictie vormt tussen de twee partijen, zouden de Fransen tegemoet komen aan de wensen van hun Japanse partner. Want hoewel Renault een groot belang heeft in Nissan, verkoopt de Japanse autofabrikant meer auto’s dan zijn Franse aandeelhouder. In 2021 wist Nissan 4 miljoen voertuigen te verkopen, terwijl Renault er 2,7 miljoen verkocht.