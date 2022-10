Toezichthouder vraagt Boeing om nog meer onderzoek naar 737 MAX

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft vliegtuigbouwer Boeing gevraagd meer onderzoek te doen naar hoe piloten van het 737 MAX 7-model omgaan met bepaalde storingen. Dat staat in een brief die de toezichthouder vorige week naar Boeing heeft gestuurd. Door de tijd die dat onderzoek in beslag neemt loopt Boeing het risico dat de FAA de certificering niet binnen de gestelde termijn van twee jaar tijd kan afronden, met extra kosten voor Boeing tot gevolg.

De FAA wil van Boeing veel meer weten over hoe piloten omgaan met storingen. Daarnaast schrijft de toezichthouder dat de vliegtuigbouwer extra werk heeft om verschillende veiligheidsanalyses uit te voeren. De certificering van de MAX 7 loopt al achter op schema, evenals die van de MAX 10. Dat komt omdat de veiligheidseisen van de modellen onder een vergrootglas van de FAA liggen, onder meer na twee dodelijke crashes in 2018 en 2019. Eerdere modellen van de 737 MAX zijn wel al goedgekeurd.

In reactie op de crashes nam het Amerikaanse Congres in 2020 een wet aan waarin stond dat alle nieuwe vliegtuigen moeten beschikken over moderne waarschuwingssystemen voor noodgevallen. Boeing kreeg daarentegen twee jaar de tijd om het certificeringsproces van de 737 MAX-toestellen af te ronden. Lukt dat niet, dan moet het waarschuwingssysteem ook worden geïnstalleerd in de MAX 7 en de MAX 10. Volgens Boeing zou die installatie duur en onnodig zijn.