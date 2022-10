Wall Street zet herstel voort, Goldman Sachs stijgt na cijfers

De aandelenbeurzen in New York wisten dinsdag verder te herstellen na de onstuimige beurshandel van vorige week. Het sterke begin van het kwartaalcijferseizoen lijkt beleggers vertrouwen te geven dat het bedrijfsleven overwegend goed blijft draaien, ondanks de verslechterde economische vooruitzichten. Goldman Sachs werd ruim 5 procent hoger gezet. De grote Amerikaanse zakenbank presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten hadden verwacht.

Maandag zorgden beter dan verwachte resultaten van Bank of America al voor optimisme op de aandelenmarkten. Voorbeurs brachten ook farmaceut Johnson & Johnson en defensieconcern Lockheed Martin (plus 2 procent) de resultaten naar buiten. Na de slotbel opent streamingdienst Netflix (plus 0,1 procent) de boeken. Netflix won maandag al 7 procent dankzij een adviesverhoging door analisten van Wells Fargo.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 2,1 procent hoger op 30.812 punten. De brede S&P 500 steeg 2,2 procent tot 3755 punten. De Nasdaq dikte 2,3 procent aan tot 10.926 punten. De techgraadmeter won een dag eerder al 3,4 procent. Dat was de grootste dagwinst sinds 27 juli.

Johnson & Johnson (min 1,6 procent), het bedrijf achter het Janssen-coronavaccin, boekte in het derde kwartaal meer omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Wel verlaagde het concern zijn verwachting voor de omzetgroei voor het hele jaar. Supermarktconcern Target steeg bijna 7 procent dankzij een koopadvies door analisten van de investeringsbank Jefferies.

Hasbro zakte licht. De spel- en speelgoedfabrikant zag de winst in het derde kwartaal sterker dan verwacht dalen. Het bedrijf achter merken als My Little Pony, Monopoly, Magic: The Gathering en Dungeons & Dragons had onder meer last van de hoge inflatie waardoor consumenten voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven. Ook speelde de duurdere dollar het bedrijf parten.

Chipmaker Intel steeg 1 procent. De introductieprijs van Mobileye, het onderdeel van Intel dat camera’s maakt voor zelfrijdende auto’s en apart naar de beurs wordt gebracht, is vastgesteld op 18 tot 20 dollar per aandeel. Mobileye krijgt daarmee een waarde van zo’n 16 miljard dollar. Intel kocht het bedrijf in 2017 voor ruim 15 miljard dollar en haalde het destijds van de beurs.

De euro was 0,9872 dollar waard, tegen 0,9815 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 84,42 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 90,96 dollar per vat.