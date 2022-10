Aandacht bij cijfers ASML voor impact nieuwe restricties VS

Chipmachinefabrikant ASML komt woensdag met zijn resultaten over het derde kwartaal. Beleggers zijn vooral benieuwd hoe het bedrijf de mogelijke impact inschat van nieuwe Amerikaanse restricties voor de uitvoer van technologie naar China. Ook Just Eat Takeaway en Tesla geven een kijkje in de boeken.

De Verenigde Staten verboden Chinese bedrijven onlangs om geavanceerde apparatuur te kopen voor het maken van chips, of om Amerikaanse burgers zonder vergunning in dienst te nemen. Washington wil zo voorkomen dat China een grotere economische en militaire bedreiging gaat vormen. Branchegenoot Applied Materials heeft vanwege die nieuwe regels onlangs al zijn financiĆ«le verwachtingen naar beneden bijgesteld. Analisten van Citigroup denken dat ASML zijn prognoses mogelijk eveneens wat zal temperen. Daarbij speelt ook mee dat ’s werelds grootste chipfabrikant, het Taiwanese TSMC, onlangs zijn investeringsplannen voor dit jaar terugschroefde.

Bij de cijfers van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway is het spannend in hoeverre het bedrijf afgelopen zomer last had van de hoge inflatie, waardoor mensen meer op hun uitgaven letten en dus mogelijk minder maaltijden bestellen. Na een enorme groei tijdens de coronapandemie heeft het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl het sowieso moeilijker. Nu de lockdowns zijn opgeheven, eten mensen weer meer buiten de deur in plaats van dat ze eten aan huis laten bezorgen. Beleggers zijn bij Just Eat Takeaway ook attent op nieuws over de mogelijke verkoop van de Amerikaanse dochter Grubhub.

Tesla presenteert later op de dag eveneens zijn kwartaalresultaten. Eerder deze maand werd al bekend dat de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s in het derde kwartaal minder nieuwe wagens heeft afgeleverd dan waar kenners op voorhand rekening mee hadden gehouden. Tesla worstelt naar eigen zeggen met logistieke problemen, waardoor het de auto’s moeilijker bij klanten weet te krijgen. Door de sterke productiegroei bij de onderneming zou het een “steeds grotere uitdaging” zijn om over voldoende transportcapaciteit te beschikken tegen redelijke kosten.