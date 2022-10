Albert Heijn heeft problemen met leveringen melk huismerk

Albert Heijn heeft problemen met de leveringen van melk. Naast zuivel van het merk Arla, dat volgens de supermarktketen ook voor andere winkels niet te krijgen is, zijn er ook problemen met melk en karnemelk van het Albert Heijn-huismerk. De leveringsproblemen zouden al weken duren.

Albert Heijn is voor de 1,5 liter-verpakkingen melk en karnemelk en biologische melk van het huismerk afhankelijk van de producent Arla. “Wij hopen later in deze week te weten wanneer de melk van Arla weer beschikbaar is. Alternatieven zijn bij ons voldoende beschikbaar, zoals Zaanse Hoeve en houdbare melk, zodat we aan de vraag van onze klanten kunnen voldoen”, aldus een woordvoerster van de supermarktketen.

Arla was niet direct bereikbaar voor commentaar.