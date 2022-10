Biden maakt 15 miljoen vaten vrij uit strategische oliereserve VS

De Amerikaanse president Joe Biden maakt woensdag volgens een hooggeplaatste Witte Huis-official bekend dat de VS tot en met december 15 miljoen vaten vrijmaken uit de nationale strategische oliereserve. Biden zal tevens uit de doeken doen hoe de reserves weer zullen worden aangevuld tegen lagere prijzen dan die van het moment, aldus de official.

Het doel van het aanspreken van de Amerikaanse oliereserves is om de huidige leemte in het aanbod op te vullen en oliemaatschappijen en olieproducerende landen ertoe aan te zetten meer olie te produceren. Onlangs kondigden de olieproducerende landen die verenigd zijn in OPEC+ aan de olieproductie vanaf november te beperken. Op die manier hopen de landen de dalende olieprijzen een halt toe te roepen.