Bulgaarse fabrikant raceauto’s mogelijk naar Damrak

SIN Cars, een Bulgaarse maker van raceauto’s, wil mogelijk over twee jaar een beursnotering in Amsterdam. Dat zei oprichter en voormalig autocoureur Rosen Daskalov in een interview met persbureau Bloomberg. Met een beursgang in Amsterdam tegen eind 2024 denkt Daskalov, die ook meerderheidsaandeelhouder is, minimaal 100 miljoen euro te kunnen ophalen.

SIN Cars, dat raceauto’s maakt die strijden in het GT4 kampioenschap, is deze week begonnen met het ophalen van 8 miljoen euro op de Bulgaarse beurs, waar het al een notering heeft. Dat geld zal worden gebruikt voor de financiering van de productie van de L-City, een elektrisch voertuig voor bezorg-, taxi- en transportdiensten in steden. Het bedrijf wil zich onder meer richten op elektrische voertuigen vanwege de toenemende klimaatbeperkingen in de traditionele motorsport.

Daskalov verklaarde te zoeken naar nieuwe markten waar regels gunstig zijn voor betaalbare, compacte elektrische voertuigen. Amsterdam en Parijs behoren tot de Europese steden die voertuigen met verbrandingsmotoren willen verbieden om de luchtkwaliteit te verbeteren. De Europese Unie wil dat er vanaf 2035 geen nieuwe benzine- en dieselauto’s meer worden verkocht. Ook in de motorsport wil men het racen schoner maken. Zo streeft de Formule 1 om tegen het einde van het decennium klimaatneutraal te zijn.

“Iedereen die met motorsport te maken heeft, ziet dit gebied krimpen in de afgelopen jaren, en vooral in West-Europa worden steeds meer nieuwe beperkingen opgelegd”, aldus Daskalov. “Als we nu een klein deel van de markt van elektrische voertuigen kunnen veroveren, zullen we de capaciteit hebben voor een explosieve groei.”

SIN Cars heeft volgens Daskalov een order voor 400 L-City-voertuigen binnengehaald van het in Nederland gevestigde automerk Saker Sportscars. Het bedrijf heeft dit jaar negen van de voertuigen gebouwd en heeft extra financiering nodig om de productie op te voeren tot één auto per week tegen het einde van dit jaar en tot één auto per dag tegen eind 2023.

Als de stap op de markt voor elektrische voertuigen succesvol is, kan SIN Cars zijn bedrijven in de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk in een houdstermaatschappij kunnen onderbrengen die dan in Amsterdam genoteerd zou kunnen worden, verklaarde Daskalov.