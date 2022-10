Fors duurdere KitKats en koffie leveren Nestlé meer geld op

KitKat-chocoladerepen, Nescafé-koffie en Purina-dierenvoeding zijn fors duurder geworden in de supermarkt en daardoor verdient producent Nestlé veel meer. Het Zwitserse concern slaagt er goed in om de gestegen kosten door te berekenen aan de consument. Ook het verschijnen van nieuwe vleesvervangers van Garden Gourmet zorgde in de eerste negen maanden van dit jaar voor een hogere omzet.

Nestlé zegt wel dat het de prijzen, die wereldwijd met 7,5 procent zijn gestegen vergeleken met vorig jaar, niet onbeperkt kan blijven verhogen omdat de vraag op zeker moment zal afnemen. In Europa maakte het bedrijf zijn voedingsmiddelen bijna 6 procent duurder, in de Verenigde Staten ruim 11 procent.

De inkomsten uit vleesvervangers gingen met meer dan 10 procent omhoog, net als die van snoepgoed en water. In augustus verscheen een veganistische versie van de KitKat, waarbij de chocolade gemaakt is met rijst in plaats van melk. Bij het kunnen leveren van San Pellegrino-water had Nestlé wel last van verstoringen in de toeleveringsketen. Ook de duurdere koffie van Nescafé, Starbucks en Nespresso leverde meer op.

De totale omzet steeg met meer dan 9 procent in de eerste negen maanden van dit jaar tot meer dan 70 miljard euro. Voor dit hele jaar houdt Nestlé rekening met een groei op eigen kracht van ongeveer 8 procent.