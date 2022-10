FT: DNB wil dat pensioenfondsen zich wapenen tegen Britse crisis

De Nederlandsche Bank (DNB) roept de pensioenfondsen op maatregelen te nemen om een crisis op de obligatiemarkt zoals onlangs in het Verenigd Koninkrijk is ontstaan, te voorkomen. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

De toezichthouder heeft Nederlandse pensioenfondsen gevraagd om te controleren op bezittingen in hun portefeuilles waar problemen mee kunnen ontstaan en hoe die kunnen leiden tot de noodzaak voor snelle verkopen van activa. Ook moeten de liquiditeitsregels worden herzien en vindt DNB dat pensioenfondsen meer contanten en andere bezittingen die snel in geld omgezet kunnen worden moeten aanhouden.

De stap volgt op de problemen die eind september ontstonden op de obligatiemarkt in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de mislukte begrotingsplannen van de nieuwe Britse premier Liz Truss. De Britse regering wilde voor die plannen, waaronder belastingverlagingen, veel geld lenen. De al hoge staatsschuld van de overheid dreigde daardoor flink op te lopen. Investeerders zagen de plannen niet zitten en eisten een hogere vergoeding voor Britse staatsleningen waardoor de rente op de obligaties omhoogschoot.

De hoge rente op de staatsleningen zorgde op zijn beurt voor problemen bij Britse pensioenfondsen. Die hadden door middel van zogeheten derivaten het risico op renteschommelingen afgedekt. Voor die verzekeringsproducten moet echter geld worden betaald en toen de rente snel omhoog ging, moesten de pensioenfondsen plotseling veel geld bijleggen. De Bank of England moest daarop voor miljarden aan obligaties opkopen om de markten te kalmeren en zo de pensioenfondsen te hulp te schieten.

De nieuwe Britse minister van Financiën Jeremy Hunt heeft inmiddels bijna alle belastingverlagingen, die door zijn ontslagen voorganger Kwasi Kwarteng en Truss waren gepresenteerd, teruggedraaid. Ook is de Britse centrale bank gestopt met steunaankopen nu de situatie op de obligatiemarkten weer is gestabiliseerd.