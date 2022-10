Japanse beurs verder omhoog na sterke resultaten op Wall Street

De aandelenbeurs in Tokio ging woensdag verder omhoog na het recente sterke herstel. Beleggers trokken zich op aan de beter dan verwachte kwartaalresultaten van grote Amerikaanse bedrijven als Goldman Sachs. Ook de Amerikaanse streamingdienst Netflix kwam dinsdag na de slotbel op Wall Street met sterke resultaten en schoot in de nabeurshandel omhoog. De vrees dat de centrale banken de rentes agressief zullen blijven verhogen om de hoge inflatie aan te pakken, hield de beurzen echter in toom.

De Nikkei in Tokio noteerde kort voor sluiting van de markt 0,6 procent hoger. Techinvesteerder SoftBank, een zwaargewicht op de Japanse beurs, behoorde tot de sterkste stijgers met een plus van 4 procent. Ook Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, deed goede zaken en won 1,9 procent.

De Aziatische toeleveranciers van Apple stonden onder druk, na berichten dat het Amerikaanse techbedrijf een Chinese fabrikant zou hebben gevraagd de productie van een onderdeel van de iPhone 14 Plus te staken vanwege een mogelijke tegenvallende vraag naar de smartphone. LG Innotek en SK Hynix verloren meer dan 3 procent in Zuid-Korea. In Tokio zakten TDK en Murata Manufacturing 1,5 en 0,8 procent.

In Hongkong stonden de vastgoedbedrijven in de belangstelling nadat de nieuwe leider van de stad John Lee in zijn eerste toespraak de onroerendgoedbelasting voor buitenlandse vastgoedbezitters verlaagde. Ook wil Lee de visumregels versoepelen om meer talent uit het buitenland naar de stad te lokken en van Hongkong weer een internationaal financieel centrum maken. Vastgoedconcern China Overseas Land & Investment steeg dik 2 procent en Sino Land won ruim 1 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde echter 1,2 procent door verliezen onder de grote Chinese techbedrijven. Zo zakten Alibaba, Tencent en Meituan tot 3,6 procent. Ook de beurs in Shanghai (min 0,5 procent) deed een stap terug. De Zuid-Koreaanse Kospi daalde 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney won 0,4 procent.