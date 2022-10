Krant: Taiwanese chipproducent TSMC wil uitbreiden in Japan

De Taiwanese chipproducent TSMC wil gaan uitbreiden in Japan. Daarmee wil het bedrijf geopolitieke risico’s in de chipsector verkleinen, schrijft de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal op basis van ingewijden. Taiwan is de facto onafhankelijk, maar wordt door China als een afvallige provincie gezien.

De Aziatische grootmacht laat de laatste jaren steeds nadrukkelijker weten dat Taiwan weer bij “het moederland” moet gaan horen. Onlangs nog hield China een grootscheepse militaire oefening rond Taiwan. Dat gebeurde na een bezoek van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi aan Taiwan.

TSMC maakt het merendeel van de chips en doet dat in opdracht van techbedrijven. Het bedrijf is al een fabriek in Japan aan het bouwen en denkt over meer fabrieken. TSMC werkt ook aan een fabriek in de Amerikaanse staat Arizona.