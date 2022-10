Maaltijdbezorger Just Eat ziet bestellingen teruglopen

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway heeft het aantal bestellingen in het derde kwartaal zien dalen tot 235 miljoen, een afname van 11 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Volgens het bedrijf komt dit vooral door het einde van de Covid-19-beperkingen. Tijdens de coronapandemie heeft het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl een enorme groei doorgemaakt. Nu de lockdowns zijn opgeheven, eten mensen weer meer buiten de deur in plaats van dat ze eten aan huis laten bezorgen.

De directie van het bedrijf is wat positiever geworden over de verwachtingen voor de rest van het jaar, als gevolg van “de aanzienlijke vooruitgang” in het derde kwartaal. Het concern gaat nu uit van een positief bedrijfsresultaat voor de tweede helft van 2022. Eerder schommelde de verwachting tussen een min van 0,5 procent tot een plus van 0,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.