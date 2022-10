Netflix hard omhoog op Wall Street na meevallende cijfers

Netflix werd woensdag dik 12 procent meer waard op de aandelenbeurzen in New York. De streamingdienst kreeg er in het afgelopen kwartaal veel meer abonnees bij dan kenners hadden verwacht. Netflix kampte in de twee voorgaande kwartalen juist nog met een krimp van het aantal abonnees. Ook de omzet en de winst vielen hoger uit dan analisten en beleggers hadden verwacht. Analisten van JPMorgan verhoogden het advies voor Netflix.

De stemming op Wall Street was echter wat terughoudend, na het sterke herstel in de afgelopen dagen. Het optimisme over de meevallende kwartaalcijfers van bedrijven lijkt weer plaats te maken voor de zorgen over de hoge inflatie. Beleggers vrezen dat de centrale banken wereldwijd de rentes stevig zullen blijven verhogen om de aanhoudende stijging van de consumentenprijzen onder controle te krijgen. De hogere rentetarieven remmen echter de economische groei en kunnen zelfs een recessie veroorzaken.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 30.493 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 3701 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,8 procent tot 10.687 punten.

Procter & Gamble steeg ruim 2 procent. Het levensmiddelenconcern, bekend van merken als Pampers, Gillette en Ariel, boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht, mede dankzij prijsverhogingen. Wel ziet het bedrijf de winst over het hele jaar aan de onderkant van de eerder afgegeven verwachting uitkomen vanwege de duurdere dollar en de hoge inflatie. Ook de omzetverwachting werd verlaagd.

Tesla leverde 0,5 procent in. De fabrikant van elektrische auto’s komt na de slotbel met zijn kwartaalresultaten. Eerder deze maand werd al bekend dat Tesla in het derde kwartaal minder nieuwe wagens heeft afgeleverd dan waar kenners op voorhand rekening mee hadden gehouden. Het bedrijf van Elon Musk worstelt naar eigen zeggen met logistieke problemen, waardoor het de auto’s moeilijker bij klanten weet te krijgen.

United Airlines steeg meer dan 6 procent. De luchtvaartmaatschappij deed afgelopen kwartaal goede zaken dankzij het sterke herstel van de vraag naar vliegreizen na de reisbeperkingen tijdens de coronapandemie. Ook over de resultaten in het huidige kwartaal is het bedrijf optimistisch.

De euro was 0,9784 dollar waard, tegen 0,9827 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 83,59 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 90,64 dollar per vat.