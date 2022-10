NS: omvang personeelsproblemen te laat onderkend

De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben mogelijk te lang gedacht dat de personele problemen makkelijk op te lossen waren. Dat zei commercieel directeur van het spoorbedrijf Tjalling Smit woensdag in een hoorzitting in de Tweede Kamer. “Eind vorig jaar kregen we al onze vacatures nog gevuld. We hebben te lang het idee gehad dat we dit met de gewone werving konden oplossen.”

Daardoor heeft NS redelijk lang gewacht met structurele oplossingen, aldus Smit. “Met de kennis van nu wellicht te lang.”

De aanwezige Kamerleden gaven aan dat ze “creativiteit misten” bij de NS voor het oplossen van problemen. Ze suggereerden bijvoorbeeld dat het openbaarvervoerbedrijf per conducteur meer wagons zou kunnen laten rijden. Nu is dat maximum zes, maar tijdens de coronatijd waren dat er tien. Smit verwierp die suggestie. “Dat heeft met veiligheid te maken. Het hangt van het aantal reizigers af. Tijdens corona waren dat er heel weinig en toen kon een conducteur veilig meer wagons overzien”, legde Smit uit. “Daar is nu geen sprake meer van.”

De huidige drukte wordt deels veroorzaakt door de manier waarop NS zijn dienstregeling versobert, legden Smit en operationeel directeur Eelco van Asch uit. “We hebben eerst treinen uit de dienstregeling genomen. Nu zijn we bezig om de treinen daarvoor en erna, die meer reizigers zullen trekken, te versterken.” Daarmee bedoelt het NS-duo dat er langere treinen worden gebruikt of treinstellen die meer reizigers kunnen vervoeren. In december zou de versoberde dienstregeling beter moeten werken.

Op het gebied van prijzen zou NS meer willen doen om de prijzen op rustige momenten verder af te kunnen laten wijken van de prijzen in de spits. “We hebben daar onlangs op één traject mee getest en reizigers zijn daar heel gevoelig voor”, verklaarde Smit. Zonder toestemming van de regering mag NS echter deze vorm van prijsdifferentiatie niet verder toepassen.

Op vragen of er nog meer problemen aankomen en wat NS doet om te voorkomen dat het bedrijf “het nieuwe Schiphol” wordt, gaf Smit aan dat er inmiddels al de nodige nieuwe conducteurs en machinisten zijn aangetrokken en dat er ook veel interesse is in verdere vacatures. Die nieuwe werknemers moeten ook nog opgeleid worden voor ze volledig inzetbaar zijn. “Maar we hebben net een nieuwe cao afgesproken en denken dat we daarmee een heel aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden hebben.”