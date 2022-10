Resultaten ASML en Thuisbezorgd-moeder centraal op Damrak

Chipmachinemaker ASML en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway staan woensdag centraal op het Damrak, na publicatie van de kwartaalcijfers van de twee AEX-bedrijven. ASML boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan het zelf had verwacht. Ook denkt het bedrijf weinig last te krijgen van de aangescherpte Amerikaanse regels voor de export van chiptechnologie naar China. Voor het huidige kwartaal rekent ASML op een verdere stijging van de omzet.

Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl is eerder winstgevend geworden dan verwacht. Just Eat Takeaway mikte op een positief resultaat in 2023, maar wist dat in het derde kwartaal al te bereiken. Het bedrijf is daardoor ook wat positiever geworden over de verwachtingen voor de rest van het jaar en rekent nu op een positief resultaat in de gehele tweede helft van 2022. Het aantal bestellingen nam in het derde kwartaal wel af met 11 procent.

Beleggers verwerken daarnaast de hogere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en defensieconcern Lockheed Martin. Ook de Amerikaanse streamingdienst Netflix bracht dinsdag na de slotbel in New York sterke resultaten naar buiten.

De AEX-index lijkt af te koersen op een positief begin van de nieuwe handelsdag. Elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting ook hoger openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio zette de opmars voort en sloot 0,4 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds 1,6 procent door flinke koersverliezen bij de grote Chinese techbedrijven Alibaba, Tencent en Meituan.

Vastgoedinvesteerder WDP kwam ook met cijfers. Het bedrijf zag de winst stijgen in de eerste negen maanden van het jaar en handhaafde zijn winstverwachting voor 2022. ForFarmers kondigde aan dat topman Chris Deen per 1 februari 2023 vertrekt. Vorige maand maakte het veevoerbedrijf al bekend dat Deen als gevolg van gezondheidsredenen voor langere tijd afwezig zou zijn. Het bedrijf start de zoektocht naar een nieuwe topman.

Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 83,50 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 90,29 dollar per vat. De Amerikaanse president Joe Biden zal naar verluidt woensdag bekendmaken dat de VS tot en met december 15 miljoen extra vaten vrijmaken uit de strategische oliereserve. Biden doet dat in een reactie op de aankondiging van oliekartel OPEC om vanaf november de olieproductie te verminderen.

De euro was 0,9838 dollar waard, tegen 0,9827 dollar een dag eerder.